Aktion in Leverkusen : Lützenkirchener Stromkasten trägt nun einen Schützenrock

Aktion in Leverkusen

Jungschütze Michael Ludwig hatte die Idee für die farbliche Neugestaltung eines Stromkastens an der Lützenkirchener Straße. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Stromkasten an der Lützenkirchener Straße Ecke Schöffenweg trägt ab sofort einen Schützenrock. Die örtlichen Jungschützen wollen mit dieser Aktion für sich werben.

Michael Ludwig und vier weitere Lützenkirchener Jungschützen haben den Kasten bemalt und damit ein Zeichen gesetzt. „Wir Schützen sind noch da und stehen zu unserem Ort“, so lautet die Botschaft nach zwei Jahren Pandemie. Sie ist Teil einer nun angelaufenen Mitgliederwerbekampagne der Jungschützen.

Inzwischen hätten sich die EVL und die „Nordkurve 12“ auf legal bemalte Stromkästen in der Nähe des Stadions geeinigt, die illegalen sollten verschwinden, so auch dieser an der Lützenkichener Straße.