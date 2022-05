Anhaltender Personalmangel in Leverkusen : Bauanträge dauern länger – Stadt fehlen neun Architekten

Anhaltender Personalmangel in Leverkusen

Leverkusen Seit Herbst 2020 sind fast 50 Prozent der Planstellen in der Bauaufsicht nicht besetzt. Die anwesenden Mitarbeiter müssen Zusatzarbeit stemmen. Die Stadt intensiviert nochmal die Stellenausschreibung. Häuslebauer brauchen Geduld.

„Die Verwaltung bedauert, dass diese freiwillige Leistung aufgrund der engen Personaldecke weiterhin nicht angeboten werden kann. Auch wenn in den letzten Wochen im Verwaltungsbereich einige Stellen besetzt werden konnten, muss zumindest bis Ende August 2022 die konkrete Beratung in Einzelfällen durch die Architekten der Bauaufsicht weiterhin entfallen“, heißt es. Immerhin: „Nach den Ideen, die der neuen Landesbauordnung seit Juli 2021 zugrunde liegen, sollen aber die freien Architekten die Beratung der Bauherren im Einzelfall sicherstellen.“ Was im Bereich der Bauaufsicht zudem fehlt: ein Techniker für die Wohnungsbauförderung.