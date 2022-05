Für Jugendliche aus Leverkusen und der Umgebung : Sommercamp am See für junge Werkself-Fans

Sommercamp am See für junge Werkself-Fans

Ab ins Zelt – im Fußball-Fancamp am Lippesee. Foto: Fanprojekt Leverkusen

Leverkusen Einmal rum sind sechs Kilometer. Aber für einen Spaziergang um den Lippesee bleibt den Teilnehmern des Sommer-Fancamps vermutlich gar keine Zeit, denn das Programm ist gespickt mit Aktivitäten, berichtet das Fanprojekt Leverkusen.

„Das Angebot richtet sich an Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren und wird betreut von den pädagogischen Mitarbeitern der Fanprojekte, die mit ihrer jeweiligen Gruppe zum Lippesee reisen. Im Mittelpunkt stehen Austausch und Begegnung sowie gemeinsame Erlebnisse – von sportlichen Aktivitäten über politische Bildung bis zum abendlichen Lagerfeuer“, fasst Daniela Frühling vom Fanprojekt Leverkusen zusammen. Und macht die Sommerfrische bei Paderborn unter anderem auch mit den Möglichkeiten zum Kartfahren, zum Sonnenbaden am Strand, Fußballdart und Bubbleball schmackhaft.

Die Logistik dazu: Übernachtet wird in großen Acht-Personen-Zelten, die Mahlzeiten werden gemeinsam unter freiem Himmel und Anleitung zubereitet. „Das Fanprojekt Leverkusen möchte mit jungen Bayer 04-Fans in der Altersklasse zum Lippesee reisen und eine Woche mit gleichgesinnten Fußnballfans vor Ort verbringen“, betont Frühling. Kosten für die Sommerfreizeit: 50 Euro. Darin enthalten sind An- und Abreise, Unterkunft und Verpflegung und alle Angebote vor Ort. Infos/Anmeldung: daniela.fruehling@fanprojekt-lev.de