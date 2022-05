Doppelspitze in der Geschäftsführung : Neue Medizin-Chefin für das Klinikum

Leverkusen Das Klinikum wird ab sofort von einer Doppelspitze geführt. Die Anästhesitin Anja Mirenga- Theusinger ist seit dem 1. Mai Medizinische Geschäftsführerin. Hans-Peter Zimmermann bleibt bis zu seinem altersbedingten Ausscheiden Ende des Jahres Kaufmännischer Geschäftsführer.

Die Geschäftsführung des Klinikums richtet sich neu aus und ruht künftig auf zwei Schultern. Der bisher alleinige Geschäftsführer Hans-Peter Zimmermann bekommt Verstärkung durch die Medizinerin Anja Mitrenga-Theusinger (48), die bisherige und nun wegfallende Funktion eines Ärztlichen Direktors übernimmt sie gleich mit und ist somit auch Sprachrohr der Klinikdirektoren. Zudem hat die Anästhesistin und Notfallmedizinerin, die bisher am Klinikum als Leitende Oberärztin in der Anästhesie tätig war, bis auf Weiteres die zentrale Notfallambulanz als Chefärztin übernommen. Dort leitet sie ein Team aus 19 Ärztinnen und Ärzten und 42 Pflegekräften mit 40.000 Patientenkontakten im Jahr.

Die Suche nach einem neuen Kaufmännischen Geschäftsführer laufe bereits, teilte der Aufsichtsratsvorsitzende des Klinikums, Oberbürgermeister Uwe Richrath , am Dienstag bei einem Pressetermin im Klinikum mit. Es sei beabsichtigt, die Stelle möglichst schon bis Mitte des Jahres neu zu besetzen, um so eine Einarbeitung mit Unterstützung Zimmermanns zu ermöglichen.

Mit der Neuformierung der Geschäftsführung trage das Klinikum dem fortschreitenden Wandel im Gesundheitswesen Rechnung, erklärt Zimmermann. So habe das Klinikum bereits vor 20 Jahren mit Ausgründungen von Betriebsgesellschaften begonnen und weitreichende medizinische Netzwerke geknüpft. Das einstige Krankenhaus habe sich zum Gesundheitspark entwickelt. Vor rund sechs Jahren sei erstmals erwogen worden, die Geschäftsführung als Doppelspitze auszurichten und so kaufmännische durch medizinische Expertise zu ergänzen. „Aus einem Generalisten werden zwei Spezialisten“, sagt Zimmermann. Die Pandemie habe diesen Prozess verlängert. Aus einer großen Auswahl von Bewerbern habe man sich für Mitrenga-Theusinger entschieden, nicht zuletzt auch, weil sie das Klinikum bestens kennt. Neben ihrer fachlichen Qualifikation bringt die Ärztin reiche berufspolitische Erfahrung ein. So ist sie unter anderem Vorstandsmitglied der Ärztekammer Nordrhein sowie in selbiger Funktion des Marburger Bunds.