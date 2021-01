Plakate und Flyer : Stadt erklärt Maskenpflicht in Leverkusen

Leverkusen Wo muss ich Maske tragen und wo nicht? Da verlieren die Bürger schnell mal die Übersicht. Die Kampagne „#LEVmitMASKE“ soll weiterhelfen.

Die Stadt hat jetzt Plakate und Flyer entworfen, die es mittels eines QR-Codes ermöglichen, direkt zum Geoportal zu gelangen. Dort kann per Straßensuche sofort nachvollzogen werden, ob in der jeweiligen Straße ein Maskengebot gilt oder nicht.

Zurzeit gilt die Maskenpflicht in den Fußgängerzonen der Stadt und ihren benachbarten Gebieten wie der Hauptstraße in Wiesdorf und der Kölner Straße sowie Teilen der Düsseldorfer Straße in Opladen – außerdem in der Umgebung von Kindertagesstätten, Schulen (sofern geöffnet) und Verwaltungsgebäuden. Abhängig vom aktuellen Infektionsgeschehen kann die Maskenpflicht erweitert oder eingeschränkt werden.