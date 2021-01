Industrietechnik aus Leverkusen : Wie Lanxess mit Mathe CO2 einspart

Peter Karbaum (r.) und Sebastian Recker haben ein Modell entwickelt, das berechnet, wie die Anlage gefahren werden muss, um Energie zu sparen. Foto: Lanxess

Leverkusen Peter Karbaum und Sebastian Recker könnte man auch als die Daniel Düsentriebs aus Leverkusen bezeichnen. Ihre Idee hilft dem Konzern, Energie und Kosten zu senken. Wie das geht und was das mit Eierkochen zu tun hat, haben sie uns erzählt.

Peter Karbaums Arbeitstag fing schon immer früh an. Um 8.30 Uhr die erste Besprechung. Vorher wollte er sich gerne einen Überblick über die zwölf Anlagen im Betrieb verschaffen, klickte sich dafür durch unzählige Seiten im Prozessleitsystem. Jeden Tag. Das hat den promovierten Chemiker gefuchst. Da musste es einfach einen gangbareren Weg geben als dieses aufwändige Prozedere. Den Gedanken hielt der zweite Betriebsleiter im Phosphorchemikalien-Betrieb von Lanxess im Hinterkopf.

Karbaum sollte in den USA für Lanxess eine neue Anlage planen, brauchte dafür ein mathematisches Modell. Hier kommt Sebastian Recker ins Spiel, promovierter Verfahrenstechniker und im Bereich Global Technology & Innovation im Konzern tätig. Recker mag Mathematik. Beide hatten sich bei einem anderen Projekt bereits kennengelernt und kamen Anfang 2020 auf diese Idee: Das besagte mathematische Modell müsste man doch auch an Prozessdaten in Betrieben hierzulande anschließen können, um die Arbeit zu erleichtern, Energie und Kosten zu sparen.

Info Es ist kein Umbau der Anlagen erforderlich Vorteil Um das Berechnungsverfahren einzuführen musste nichts an der Anlage geändert werden. „Wir brauchten keinen Austausch von Kolonnen, keine Umbauten an der Anlage“, betont Peter Karbaum, „nur die Software und das mathematische Simulationsmodell“.

Während für Karbaums Problem die Osisoft-Pi-Software eingeführt wurde, die tausende Daten aus dem Prozess übersichtlich auf einem sogenannten Dashboard, einer Art virtueller Informationstafel, zusammenführt und so den Überblick über die Anlagen vereinfacht, arbeitete das Duo an seinem Projekt. Ganz vereinfacht gesagt, werden die Simulationen des Modells mit der Osisoft-Pi-Software gekoppelt. Am Ende steht eine Datenplattform, die auf dem Dashboard ersichtlich und im Phosphorchemikalien-Betrieb von unschätzbarem Wert ist.

Das heißt: Ganz so unschätzbar ist er nicht. In 2020 hat die Idee des Daniel-Düsentrieb-Duos Lanxess Einsparungen in doppelter Hinsicht gebracht: 4000 Tonnen CO 2 und 100.000 Euro.

Um zu erklären, was die Idee von Recker und Karbaum so besonders macht, geht es gedanklich in die Küche am Sonntagmorgen. Das Frühstücksei soll in viereinhalb Minuten die richtige Konsistenz haben. Aber wer weiß schon, wie viel Energie das Ei wirklich braucht, um zum optimalen Härtepunkt zu gelangen? Meist wird zu viel Energie in die Eierkocherei gesteckt und so im Grunde verschwendet. Würden die beiden Lanxesser sich mit ihrem Simulationsmodell dazwischenschalten, würde die Heizplatte nur exakt so viel Wärme abgeben, wie das Ei tatsächlich braucht, um in viereinhalb Minuten zum perfekten Ei zu werden.

Im Prinzip funktioniert das so auch im Betrieb von Karbaum. Dort arbeiten Destillationskolonnen mit Dampf. Der kostet Geld. Das Simulationsmodell von Karbaum/Recker sagt durch Berechnungen voraus, wie viel Dampf auf welcher Kolonne bei ihrer aktuellen Tätigkeit gebraucht wird. Über das Dashboard wird dies nun für eine komplette Anlage übersichtlich angezeigt, weitere folgen im kommenden Jahr. Karbaum und den Kollegen vereinfacht das die Arbeit. „Die Mitarbeiter, die schon lange im Betrieb sind, kennen ihre Anlagen, haben ein Gefühl dafür entwickelt, kennen die Prozesse aus dem Effeff. Aber wenn sie gehen, geht auch ihr Wissen“, sagt Karbaum.

Für die nachrückenden Generationen sei dieses Dashboard eines der wichtigsten Werkzeuge. „Die Azubis, die bei Lanxess lernen, arbeiten mittlerweile schon mit einer VR-Brille (VR steht für virtuelle Realität, Anm. d. Red.). Sie haben schon das Grundverständnis für die Digitalisierung. Sie können sich durch das neue Tool schneller einfinden, lernen so zügiger, die Anlagen sicher zu fahren“, betont Peter Karbaum.

Weil Recker und er kein kommerzielles Programm gefunden hatten, das das kann, was sie sich vorstellten, mussten sie das Modell selbst entwickeln. Drei Monate habe das gedauert, berichtet Sebastian Recker. Und die beiden Tüftler haben noch viel vor. Aus dem Pilotprojekt im Phosphorsäure-Betrieb soll mehr werden. „Wir schauen nun, welche Betriebe noch für unser Modell infrage kommen könnten“, verrät Peter Karbaum, der deutlich das Energiesparpotenzial vor Augen hat. „Das ist auch für andere Betriebe bei Lanxess spannend“, sagt er überzeugt. Und: „Wir haben wegen Corona in diesem Jahr den Betrieb nicht ganz unter Volllast gefahren. Das heißt: 2021 könnten die CO 2 -Einsparungen noch größer sein“, überlegt er laut.