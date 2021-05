Fahrgäste im Erkelenzer Land ohne Masken : „Unschöne Szenen“ in den Bussen der West Verkehr

Zu zahlreichen „unschönen Szenen“, so die West Verkehr GmbH, kam es nun in den Bussen des Unternehmens. Foto: WestVerkehr GmbH/WestVerkehr GmbH/Juergen Laaser

Erkelenzer Land „Wir appellieren an die Vernunft unserer Kunden“, sagt Udo Winkens. Der Geschäftsführer der West Verkehr GmbH sieht ein großes Problem, auf das er reagieren will.

Es geht darum, dass es nach Angaben des Unternehmens in den vergangenen Tagen in den Bussen der West wiederholt zu „unschönen Szenen“ gekommen sei, „weil einige Fahrkunden und Fahrkundinnen keine Atemschutzmasken trugen“, so Winkens weiter. „Die verschärfte Maskenpflicht in Bussen und Bahnen müssen beachtet werden, deshalb appellieren wir an die Kundinnen und Kunden, den Frust nicht an unseren Fahrerinnen und Fahrern auszulassen“, erklärt Udo Winkens weiter.