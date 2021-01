Corona aktuell : Inzidenzwert für Leverkusen bleibt bei 122,8

Leverkusen Die Stadt meldet am Sonntag 44 Todesfälle für Leverkusen. Zuletzt sei eine 73-jährige Frau mit Vorerkrankungen gestorben. Impfzentrum startet am 1. Februar.

Voraussichtlich am 1. Februar geht das Impfzentrum der Stadt im Erholungshaus an den Start. Zunächst sind Leverkusener über 80 Jahre an der Reihe und können geimpft werden. Sie werden ab 18. Januar per Post informiert. Ab 25. Januar können dann Termine vereinbart werden.