Im Erkelenzer Land : FFP2-Masken sind in Bussen und Bahnen nun Pflicht

Erkelenzer Land Im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gelten ab sofort strengere Regeln. Darauf weist die Westverkehr GmbH hin und erklärt die Einzelheiten dazu.

Das Infektionsschutzgesetz und die Corona-Notbremse des Bundes haben Auswirkungen auf den Öffentlichen Personennahverkehr im Erkelenzer Land. Darauf weist das regionale Verkehrsunternehmen Westverkehr GmbH hin. So müssen in Bussen, Bahnen und an den Haltestellen Masken der Standards FFP2, KN95 oder N95 getragen werden.

In der nun aktuellen Fassung der Coronaschutzverordnung NRW wurden für den ÖPNV eigene und strengere Regelungen festgelegt. Diese sieht vor, dass Fahrgäste in ganz Nordrhein-Westfalen – unabhängig vom Inzidenzwert – eine Atemschutzmaske (Maske der Standards FFP2, KN95 oder N95) tragen müssen. „Unsere Fahrgäste sind ab sofort dazu verpflichtet, die oben genannten Masken in Bus und Bahn sowie an den Haltestellen zu tragen“, teilt die Westverkehr mit. Es gibt allerdings auch einige Ausnahmen. Folgende Personengruppen sind von der Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske oder einer vergleichbaren Maske befreit: Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben; Kinder bis zum 14. Lebensjahr, wenn sie die Maske aufgrund der Passform nicht verwenden können. In diesem Fall müssen die Kinder eine Alltagsmaske tragen (ergänzende Regelung der Coronaschutzverordnung des Landes NRW); Personen mit einer ärztlich bescheinigten gesundheitlichen Beeinträchtigung, einer ärztlich bescheinigten chronischen Erkrankung oder einer Behinderung; Gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit diesen kommunizieren und ihre Begleitpersonen.