Handball in der Region : Junior-Elfen geben mit Tempospiel den Ton an

Rhein-Wupper Gegen die SG BBM Bietigheim gewinnen die Nachwuchshandballerinnen des TSV Bayer 04 mit 33:24. Bei den Oberliga-Herren des TuS 82 setzt es vor den „Wochen der Wahrheit“ derweil eine Niederlage.

Oberliga: Pulheimer SC – TuS 82 Opladen II 34:28 (16:11). Lediglich in den ersten fünf Minuten hielt die Opladener Zweitvertretung beim Aufstiegskandidaten in Pulheim mit. Nach dem 3:3 lief bei den Gästen nicht mehr viel zusammen, kurze Zeit später stand es bereits 5:11 aus Sicht des TuS 82 II. „Für uns kommen jetzt die Wochen der Wahrheit – in den direkten Duellen müssen wir voll da sein“, sagte Trainer Dennis Breuer.

Bezirksliga: Haaner TV II – TV Witzhelden 18:28 (8:17). Witzheldens Handballer haben ihre gute Form bestätigt und sich auch beim Abstiegskandidaten in Haan deutlich durchgesetzt. Sie führen die Tabelle damit weiter souverän an. „Wir haben von der ersten Minute an Gas gegeben und den Gegner permanent unter Druck gesetzt“, sagte Trainer Rainer Hantusch. Aushilfs-Torhüter Dennis Pulvermacher hatte mit mehr als 20 Paraden großen Anteil am Erfolg des TVW.