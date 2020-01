Handball in der Region : Trio der Junior-Elfen wirft zusammen 18 Tore

Rhein-Wupper Lilli Holste, Mareike Thomaier und Marie Thiwissen erhalten nach dem Sieg der Leverkusener Nachwuchshandballerinnen ein Sonderlob ihres Trainers Jörg Hermes. Die Reserve des TuS 82 Opladen erwischte derweil einen gebrauchten Tag.

Oberliga: Turnverein Biefang – TV Witzhelden (Frauen) 23:27 (12:13). In der Erfolgsspur bleiben die Witzheldener Handballerinnen, die sich auch in Oberhausen durchsetzten und damit jahresübergreifend den fünften Sieg in Serie feierten. „Es war einmal mehr ein Erfolg im Kollektiv“, berichtete Trainerin Lidija Hepp. Ein Sonderlob gab es für Spielmacherin Christin Storck, die mit sechs Toren viele Akzente in der Offensive setzte.