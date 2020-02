Deutsche Meisterschaften im Mehrkampf : Laserich und Arndt überzeugen beim Heimspiel

TSV-Athlet und Silbermedaillengewinner Nils Laserich stellte im Weitsprung mit 7,06 Metern eine neue persönliche Bestleistung auf.

Leverkusen Bei den Mehrkampfmeisterschaften in Leverkusen überzeugen vor allem zwei Athleten des TSV. Anna Maiwald bricht die Wettkämpfe verletzt ab.

Ein erfolgreiches Heimspiel ist freilich immer etwas Besonderes – egal, in welcher Sportart. Lokalmatador Nils Laserich vom TSV Bayer 04 hat diese Erfahrung am Sonntag bei den Deutschen Hallen-Mehrkampfmeisterschaften im Siebenkampf gemacht und in der U20 Silber erkämpft.

„Ich bin selbst überrascht. Ich hatte mir die Top Fünf vorgenommen, bin aber nun stolz, dass ich in meinem Wohnzimmer den zweiten Platz erkämpft habe“, sagte Laserich, nachdem er den abschließenden 1000-Meter-Lauf nach 2:47,53 Minuten als Erster beendet hatte. Um die in Aussicht stehende Silbermedaille klar zu machen, hatte er vom Start weg das Heft in die Hand genommen und war mit einem eindrucksvollen Solo vorneweg gestürmt.

Begonnen hatte der 18-Jährige den zweitägigen Wettkampf mit einem 60-Meter-Sprint in flotten 7,26 Sekunden – der insgesamt zweitbesten Zeit. Im Weitsprung flog er als ebenfalls Zweiter auf 7,06 Meter und damit soweit wie nie. Die Kugel katapultierte der Athlet auf 14,27 Meter und Im Hochsprung überquerte er 1,83 Meter. Der zweite Wettkampftag begann mit einem 60-Meter-Hürdenlauf in 8,63 Sekunden. 4,00 Meter im Stabhochsprung waren die viertbeste Leistung. „Es hat mich positiv überrascht, wie stabil und ausgeglichen meine Leistungen waren. Insbesondere fand ich die 7,06 Meter im Weitsprung stark“, kommentierte der Schützling von Trainer Stefan Press, der 5256 Punkte sammelte.

Im Fünfkampf der Frauen belegte Mareike Arndt mit 4110 Punkten den dritten Platz. Sie sprintete 60 Meter Hürden als Dritte in 8,64 Sekunden, ließ dann aber im Hochsprung Punkte liegen. Immerhin überquerte die EM-Teilnehmerin aber 1,60 Meter. Im Kugelstoßen ließ die Europameisterschafts-Teilnehmerin und Deutsche Hallen-Mehrkampfmeisterin von 2017 mit 14,28 Metern wieder ihre Klasse aufblitzen. 5,78 Meter im Weitsprung waren die viertbeste Leistung.

Ihre mitfavorisierte Trainingspartnerin Anna Maiwald stürmte gleich zu Beginn über 60 Meter Hürden in 8,50 Meter und 13 Hundertsteln Vorsprung vorne weg. Allerdings traten danach Schmerzen in der linken Achillessehne auf, sodass sie den Wettkampf vorzeitig beendete. „Eine Vorsichtsmaßnahme, um Schlimmeres zu verhindern. Wir wollten die Vorbereitung auf den Sommer nicht gefährden“, erklärte Trainer Erik Schneider. Isabel Schauerte schrammte im Fünfkampf der U20 mit starken 3748 Punkten als Vierte nur knapp an Edelmetall vorbei. Sie war über 60 Meter Hürden mit 8,76 Sekunden die Tagesbeste.