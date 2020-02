Leichtathletik : 13 Titel für TSV-Athleten bei offenen NRW-Meisterschaften

Leverkusen In bestechender Form haben sich die Athleten des TSV Bayer 04 bei den offenen NRW-Meisterschaften in Dortmund präsentiert. Für die stärksten Einzelleistungen zeichneten Hochspringerin Jana Kulessa, Hürdensprinter Tim Eikermann und Sprinter Sven Bulik verantwortlich.

Über 60 Meter Hürden blieb Tim Eikermann seiner Favoritenrolle in 7,98 Sekunden gerecht. Sven Bulik lieferte sich über 60 Meter ein Wimpernschlagfinale mit Pascal Lewandowski vom LAV Bayer Uerdingen/ Dormagen, das der Leverkusener in 6,91 Sekunden für sich entschied. Über einen Doppelsieg im Stabhochsprung freuten sich derweil Philip Kass und Finn Jakob Torbohm. Der Neu-Leverkusener Kass überquerte 5,00 Meter im ersten Versuch, Torbohm im dritten. Bei den Frauen überflog die 23-jährige Ria Möllers 4,25 Meter und stellte damit eine neue Hallenbestleistung auf.

Am Ende des Wettkampftags standen die Staffeln auf dem Plan. Die 3x1000-Meter-Staffel der Männer mit Jan Philipp Jacobs, Niklas Harsy und Jonathan Dahlke gewann in 7:33,26 Minuten Gold. In den Einlageläufen der 4x200 Meter Staffeln waren sowohl die weibliche Jugend als auch die männliche Jugend vom TSV siegreich: Marlene Meier, Lilliet Schreurs, Allgera Hildebrand und Nicole Krieger holten in 1:43,60 Minuten Gold. Finn Jakob Torbohm, Timon Streit, Maximilian Deutsch und Dani Khulusi feierten mit 1:32,85 Minuten ebenfalls den Titel.