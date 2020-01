Handball in der Region : Junior-Elfen starten mit viel Selbstvertrauen

Rhein-Wupper Während es der Frauenbundesliga-Nachwuchs des TSV Bayer 04 mit der HSG DJK Marpingen - SC Alsweiler zu tun bekommt, sind die Oberliga-Frauen des TV Witzhelden beim Turnverein Biefang gefordert. In der Oberliga der Herren tritt die Reserve des TuS 82 Opladen beim HC Gelpe/Strombach an; der TuS Rheindorf ist beim TSV Bonn rrh. II im Einsatz.

Handball, Dritte Liga West: TSV Bayer 04 Leverkusen II – HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler (Frauen). Zum Start in die Rückrunde bekommen es die Junior-Elfen am Samstag (17 Uhr) mit dem punktgleichen Tabellennachbarn zu tun. Der erste Vergleich ging mit 28:25 an die Leverkusener Mannschaft, die sich seit Beginn des Jahres intensiv auf die zweite Saisonhälfte vorbereitet. „Wir müssen jetzt schnell in den Wettkampfmodus finden. Die guten Ergebnisse zum Ende des alten Jahres sollten uns Selbstvertrauen gegeben haben“, sagt Trainer Jörg Hermes. Er kann seine beste Besetzung ins Rennen schicken.