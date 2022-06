Fußball, Bezirksliga : FCL präsentiert Sommerzugang Nummer elf

Sehnt das Saisonende herbei: FCL-Trainer Lukas Beruda. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Saison in der Bezirksliga endet am Wochenende. Die Mannschaft des FC Leverkusen verändert sich in der Sommerpause stark – und soll ihrem Trainer Lukas Beruda zufolge danach eine gute Rolle in der Liga spielen.

Fußball-Bezirksliga: SV Westhoven-Ensen – FC Leverkusen. Trainer Lukas Beruda macht keinen Hehl daraus, dass er froh ist, wenn die Saison bald beendet ist. „Wir schleppen uns schon sehr durch die letzten Wochen und freuen uns einfach auf die Pause“, sagt der Coach. Er ist mit seinem Team am Sonntag (15.15 Uhr) zum letzten Mal in dieser Spielzeit im Einsatz. Für die Hausherren aus Westhoven-Ensen geht es im Fernduell mit dem FV Wiehl II und dem Heiligenhauser SV noch um den Klassenerhalt.

Das knappe 3:4 am vergangenen Wochenende gegen den Tabellenführer aus Altenberg war für Coach Beruda zugleich die erste Niederlage auf dem heimischen Birkenberg. Allzu lange damit beschäftigen will man sich beim FCL aber nicht – die Blicke sind auf die neue Saison gerichtet. Für die haben die Leverkusener nun den nächsten Transfer realisiert, der aufhorchen lässt: Vom Mittelrheinligisten SV Friesdorf kommt Mittelfeldspieler Pascal Langen. Der 28-Jährige kann sowohl zentral als auch auf den Flügelpositionen eingesetzt werden.