Saisonfazit HSV Wegberg : Rollentausch auf der Trainerposition

Der HSV Wegberg hat die Saison in der Bezirksliga auf dem achten Platz abgeschlossen. Foto: Nipko

Handball-Bezirksliga Nach einer soliden Saison wechseln Trainer Matthias Couson und Co-Trainer Dominik Heinen beim Handball-Bezirksligisten HSV Wegberg die Rollen. Mit der Saison ist der HSV alles in allem zufrieden.

Die Männer des HSV Wegberg haben eine wechselhafte Saison hinter sich. Das lässt sich besonders gut an den Derbys ablesen. In der Hinrunde gab es gegen den ASV Rurtal-Hückelhoven noch eine recht klare Niederlage, dazu die durchaus überraschende Last-Minute-Pleite gegen den TV Erkelenz. In der Rückrunde revanchierte man sich dann bei beiden Lokalrivalen. In der Gesamtabrechnung beendet das Team von Spielertrainer Matthias Couson die Spielzeit auf dem achten Platz und wird in der kommenden Saison wieder in der Bezirksliga an den Start gehen.

So lief die Rückrunde

Durch die zahlreichen coronabedingten Spielabsagen in der Hinrunde war die Rückrunde von englischen Wochen geprägt. Das zerrte an der Mannschaft. „Wegen Corona, aber auch wegen anderer Verletzungen und den Nachholspielterminen haben wir keine zwei Spiele hintereinander mit demselben Kader bestreiten können. So war es schwer, in einen Rhythmus zu kommen“, erklärt Couson. In den zehn Rückrundenspielen gelangen trotzdem immerhin vier Siege. „Es wäre bestimmt mehr drin gewesen. Mit den Zielen, die wir haben, war es aber in Ordnung“, sagt Couson.

Das war gut in der Saison

Vor allem die Offensivabteilung der Wegberger funktionierte gut. Mit 563 Treffern war der HSV deutlich öfter erfolgreich, als die direkte Konkurrenz. Rückraumspieler Lukas Bertrams schrammte mit seinen 150 Saisontoren nur knapp an der Torjägerkrone der Liga vorbei. „Offensiv können wir mit allen mithalten“, sagt Couson. Dazu gefällt dem Trainer vor allem der Charakter seiner Mannschaft: „Das Team hält zusammen. Wenn es mal ein schlechtes Spiel gab, gab es im Nachgang kein böses Wort übereinander.“

Das war nicht so gut in der Saison

Das, was offensiv gut funktionierte, klappte defensiv nicht immer. Nur zwei Teams fingen sich in der abgelaufenen Spielzeit noch mehr Gegentreffer. „Wir haben im Endeffekt zu viele Zwei-Minuten-Strafen bekommen – auch durch den teilweise zu dünnen Kader bedingt. Wenn du am Ende des Spiels erschöpft bist, bist du in der Abwehr dann vielleicht zu spät dran“, erklärt Couson.

Der Spieler der Saison

Vor allem Bertrams und Marcel Wilde fielen mit ihren Toren positiv auf. „Wenn ein Spieler so viele Tore macht, wird das immer auch vom Team mitgetragen, deswegen tue ich mich schwer damit, jemanden als Spieler der Saison zu bezeichnen – das wäre unfair“, betont Trainer Couson.