Fußball, Landesliga : Neun Spieler verlassen den SV Schlebusch

Schlebuschs Top-Torjäger Sebastian Bamberg (l). verlässt den Klub zur neuen Saiosn und wechselt nach Remscheid. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Beim Landesliga-Team aus Schlebusch steht nach der Saison ein größerer Umbruch an. Am Sonntag ist die Elf von Interimscoach Dirk Dreher ein letztes Mal in der Liga gefordert – und kann noch auf Platz vier vorrücken.

Fußball-Landesliga: FV Bad Honnef – SV Schlebusch. Am kommenden Sonntag (14.15 Uhr) steht für die Schlebuscher Fußballer die letzte Partie der Saison an. Während es für den Gastgeber aus Bad Honnef sportlich um nichts mehr geht – die Mannschaft wird die Runde als Vorletzter beenden – kann der SVS im besten Fall noch auf den vierten Platz in der Tabelle klettern. Dafür müssten die Schlebuscher ihr Auswärtsspiel freilich gewinnen und die direkten Konkurrenten aus Porz und Oberpleis ihre Partien gegen Merten und in Hohkeppel verlieren. Ein Szenario, das durchaus denkbar ist, da sowohl Meister Hohkeppel als auch der Tabellendritte ihre Positionen bestätigen wollen.

Für Interimstrainer Dirk Dreher sind derlei Rechenspiele aber nur sekundär. „Wir schauen ausschließlich auf uns und wollen die Runde mit einem guten Gefühl beenden. Sicherlich gehen wir mit einer gewissen Portion Lockerheit und Rückenwind in die letzte Partie“, sagt er. Da Torhüter Justin Stauner im Urlaub ist, darf sich Nachwuchskeeper David Geschonneck in Bad Honnef beweisen. Der Fokus bei den Schwarz-Gelben liegt aber ohnehin bereits auf der kommenden Spielzeit. Vorrang hat aktuell die Trainerfrage. Klubchef Dreher zufolge, der vor einigen Wochen interimsweise für den zurückgetretenen Coach Marcel Müller übernommen hatte, befinde man sich in intensiven Gesprächen mit Kandidaten. Im Idealfall könne man schon zeitnah den neuen Übungsleiter präsentieren.

Konkrete Veränderungen gibt es indes schon mit Blick auf den neuen Kader. Neun Spieler, die bereits am vergangenen Wochenende beim 10:1-Triumph im Heimspiel gegen Mondorf verabschiedet wurden, werden sich künftig neuen Vereinen anschließen oder aufhören. Nicolai Annas (Dellbrück), Sebastian Bamberg (Remscheid), Mustafa Uzun (FC Leverkusen), David Görgens (SSV Merten), Tobias Grützner, Niklas Hammes (beide SC Borussia Lindenthal-Hohenlind), Tim Herbel (eigene Reserve), Dominik Dohmen und Marcel Schulz (beide Karriereende) stehen künftig nicht mehr zur Verfügung.

Dafür haben die Schlebuscher Verantwortlichen fünf Zugänge verpflichtet. Dennis Reeke, Sebastian Zuther und Lars Schupp kommen alle vom souveränen Bezirksliga-Tabellenführer SV Altenberg. Kai Wirtz schließt sich vom SV Blau-Weiß Kerpen an und Taha Can Uluc war bislang für den SSV Bornheim aktiv. Komplettiert wird der Kader durch talentierte Nachwuchskräfte wie Mathias Janeczko, David Geschonneck, Dennis Kostler und George Tchamadeu.