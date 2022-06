Basketball, 2. Liga : Giants holen Verstärkung für die Spielmacherposition

Leverkusen Der nächste Zugang beim TSV Bayer 04 Leverkusen, Robert Drijencic, bringt Bundesliga-Erfahrung mit. Der Basketballer kommt aus Schwenningen.

Drijencic ist bereits seit einigen Jahren auf ProA-Level aktiv. In Schwenningen markierte er zuletzt 10,8 Punkte im Schnitt, doch schon bei den Eisbären Bremerhaven und vor allem den Uni Baskets Paderborn hatte er erfolgreich gespielt. Seinen ersten Kontakt mit den Giants im Profibereich hatte der 1,93 Meter große Basketballer aber bereits in der ProB. Im Viertelfinale 2019, das die Giants mit 2:1 gewannen und später den Aufstieg schafften, präsentierte sich Drijencic stark im Trikot der Baskets Oldenburg. Im dritten Duell erzielte er 16 Punkte und knüpfte an diese Vorstellung in der folgenden Saison an.