Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : BBZ Opladen verlängert mit Trainergespann

Leverkusen Bei den Zweitliga-Basketballerinnen des BBZ Opladen wird auch in der kommenden Saison Grit Schneider die Mannschaft als Trainerin anführen.

Hinter den Basketballerinnen des BBZ Opladen liegt die beste Saison der vergangenen zehn Jahre: In der 2. Bundesliga erreichten sie den dritten Platz und schafften es bis ins Halbfinale der Play-offs. Die Mannschaft hat sich in den vergangenen Spielzeiten kontinuierlich bis in die Spitzengruppe der Liga vorgearbeitet. Seit Ende April ruht der Spielbetrieb, doch hinter den Kulissen haben die Verantwortlichen wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Erfolgstrainerin Grit Schneider – seit fünf Jahren im Amt – hat für eine weitere Saison zugesagt. Auch Co-Trainer Patrick Reusch, der parallel in der Regionalliga für Deutz spielt, bleibt beim BBZ.