Fußball, Landesliga : Interimscoach Dirk Dreher stellt sich schützend vor seine Mannschaft

Kapitän Marcel Schulz (am Ball) und der SV Schlebusch sind nach zwei Niederlagen auf Platz sieben in der Tabelle abgerutscht. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Nach zuletzt zwei heftigen Niederlagen mit 1:13 Toren will der Fußball-Landesligist aus Schlebusch gegen den Neunten TuS Mondorf für Wiedergutmachung sorgen.

Fußball-Landesliga: SV Schlebusch – TuS Mondorf. Die vergangenen Wochen liefen alles andere als gewünscht. Gleich zwei Mal kamen die Schlebuscher Fußballer in der Liga gehörig unter die Räder. Beim Tabellenachten FV Wiehl (0:6) und gegen den Dritten SSV Merten (1:7) stand die Mannschaft um das Interims-Trainergespann Dirk Dreher und Ralf Job komplett neben sich. „Wir können den Jungs noch nicht einmal einen großen Vorwurf machen. Es hat in den beiden letzten Partien einfach nichts zusammengepasst“, betont Dreher.

Nach der ersten heftigen Pleite habe es sein Team nicht geschafft, die negativen Erlebnisse umgehend zu verarbeiten und gemeinschaftlich gegen den Abwärtstrend anzukämpfen. Zwei Gelegenheiten bieten sich den Schlebuschern aber noch, um die Spielzeit versöhnlich zu beenden. Am Pfingstmontag empfängt der SVS ab 15.15 Uhr den Tabellenneunten TuS Mondorf, im Anschluss steht noch die Partie beim Vorletzten FV Bad Honnef auf dem Programm.

Ein ähnliches Schicksal wie die Schlebuscher ereilte den nächsten Gegner aus Mondorf zuletzt: Er wurde vom Spitzenreiter Eintracht Hohkeppel mit 8:0 vom Platz geschossen. „So gesehen haben beide Teams etwas gutzumachen“, sagt Dreher. Er betont: „Sicherlich wird es auf die Tagesform ankommen und welche Mannschaft bereit ist, mehr zu investieren.“ Der Klubvorsitzende und Interimscoach in Personalunion will in den beiden letzten Saisonspielen abermals verstärkt auf die Talente aus dem eigenen Nachwuchs setzen und ihnen mehr Einsatzzeiten verschaffen.