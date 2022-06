Fußball, Kreisliga : Kreisliga-Finale verspricht viel Spannung

Rhein-Wupper Der SC Hitdorf steuert dank eines furiosen Comebacks auf einen packenden letzten Spieltag zu. Auch für den VfL Witzhelden, Genclerbirligi Opladen und den SC Leichlingen geht es noch um den Klassenerhalt.

Fußball-Kreisliga A Köln: SV Schlebusch II – Prometheus Italia 8:0 (5:0). Die Zweitvertretung des SVS hat die letzten Zweifel am Klassenerhalt beseitigt und gegen das abgeschlagene Schlusslicht aus Köln einen deutlichen Erfolg gefeiert. Auch für Trainer Marco Treubmann, der sein Amt nach dem letzten Spiel am kommenden Wochenende abgeben wird, war es ein toller Abschluss vor heimischem Publikum. Mann des Tages war Philip Henning: Ihm gelangen vier Treffer (36./39./60./67.). Dazu trugen sich noch Deniz Jan Koslar (10.), Dominik Dohmen (32.) und Rzgin Issa (20./69.) in die Torschützenliste ein.

SC Schwarz-Weiß Köln – SC Hitdorf 4:5 (4:1). Totgesagte leben länger – das trifft derzeit auch auf die um den Ligaverbleib kämpfenden Hitdorfer Fußballer zu. Sowohl mit Blick auf die Tabelle als auch in der Partie beim Fünften in Köln schien die Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang bereits verloren. Doch nach dem 1:4-Rückstand zur Pause legten die Gäste eine furiose Aufholjagd hin. John Kwennah (59./63.), Florian Kobling (61.) und Marlon Beckhoff, der bereits in der ersten Halbzeit getroffen hatte, sorgten mit ihren Toren für die nicht mehr geglaubte Wende. Dank des Triumphs kann der SCH den Klassenerhalt weiterhin schaffen. Dazu benötigt das Team am letzten Spieltag aber einen Heimsieg gegen den Tabellenzweiten CfB Ford Niehl, zudem dürfen die direkten Konkurrenten Holweide und Borussia Kalk nicht beide parallel gewinnen.