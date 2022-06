Fußball, Bezirksliga : FCL spielt auch gegen den Meister aus Altenberg auf Sieg

Leverkusen Die Bezirksliga-Fußballer des FC Leverkusen empfangen den Liga-Primus SV Altenberg am heimischen Birkenberg. Für das Team von Trainer Lukas Beruda ist es das letzte Heimspiel der Saison.

Fußball-Bezirksliga: FC Leverkusen – SV Altenberg. Die Fußballer des SV Altenberg haben den Sprung in die Landesliga souverän geschafft. Zwei Spieltage vor dem Saisonende hat der Meister satte 13 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Rheingold Poll und kann bereits seit einigen Wochen für die nächsthöhere Klasse planen. Am Pfingstmontag (15.15 Uhr) ist der Primus nun zu Gast auf dem Birkenberg.

Der FC Leverkusen will den Spitzenreiter in seinem letzten Heimspiel der Runde noch einmal herausfordern und rechnet sich sogar Chancen auf einen Sieg aus. „Ich freue mich sehr auf diese Begegnung und wie immer will ich dieses Spiel unbedingt gewinnen“, sagt Trainer Lukas Beruda. Er setzt darauf, dass seine Spieler ähnlich motiviert in die Begegnung mit dem designierten Meister und Aufsteiger gehen werden.