Fußball-Bezirksliga : FCL-Trainer Kunz ruft zur Mannschaftssitzung via Internet

Leverkusen Der Trainer des Fußball-Bezirksligisten aus Leverkusen hat in einem Online-Treffen über die Planungen für diese und die kommende Saison informiert.

14 Punkte beträgt der Rückstand des Fußball-Bezirksligisten FC Leverkusen auf Tabellenführer Eintracht Hohkeppel. In der Aufstiegsfrage dürfte der FCL in dieser Spielzeit ohnehin keine Rolle mehr spielen. Wegen der Corona-Krise ist derzeit aber noch offen, ob die Saison überhaupt zu Ende gespielt wird.

„Der Verband hat das Runden-Ende nach hinten verlegt. Im Moment ist davon auszugehen, dass über den 30. Juni hinaus gespielt werden kann“, erläutert Klubchef und Trainer Michael Kunz auf Nachfrage. Anfang Mai, nach der nächsten Regierungserklärung, werde man mehr wissen, vermutet Kunz. In jedem Fall würden dann aber auch neue Probleme auftreten, denn die Vereinbarungen mit den Spielern enden allesamt am 30. Juni. „Theoretisch ist das Ende dieser Spielzeit bis weit in die zweite Jahreshälfte denkbar. Ich persönlich bin sehr froh, dass ich in diesem Bereich nicht die Entscheidungen treffen muss“, betont Kunz.