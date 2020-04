Seit 2013 Cheftrainer : Coach Stefan Müller bleibt dem SV Schlebusch erhalten

Leverkusen Die Vertragsverlängerung mit dem erfolgreichen Trainer des Fußball-Landesligisten bringt Planungssicherheit.

Am Freitagvormittag teilte der Fußballverband Mittelrhein (FVM) als erster der 21 Landesverbände mit, dass der Spiel- und Trainingsbetrieb „abhängig von der staatlichen bzw. behördlichen Verfügungslage bis auf Weiteres“ ausgesetzt werde. Zuvor war per Erlass des Landes Nordrhein-Westfalen der Spiel- und Trainingsbetrieb wegen der Corona-Krise zunächst bis zum 19. April pausiert worden. Der FVM kündigte zudem an, seine Vereine zwei Wochen vor Wiederaufnahme des Spielbetriebs zu informieren, um Planungssicherheit zu geben.

Der SV Schlebusch, derzeit Tabellenzweiter in der Landesliga Mittelrhein, Staffel 1, ist nun bemüht, die Zwangspause bestmöglich zu nutzen. So hat der Klub in den vergangenen Wochen zum Beispiel seinen Kunstrasen auf dem Hauptplatz austauschen lassen. Organisatorische Probleme in den Sommermonaten werde es daher nicht mehr geben, erläutert Ercihan Kurt, Geschäftsführer des SVS.