Video-Workouts : Handballer des TuS 82 Opladen treffen sich zum Cyber-Training

Leistungsträger Johannes Sonnenberg in Aktion. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Am liebsten würden Opladens Regionalliga-Handballer Mitte Juni ihr erstes Testspiel bestreiten. Die Weichen für die kommende Spielzeit sind gestellt.

Dass der TuS 82 Opladen in der kommenden Saison in der Dritten Handball-Liga antritt, ist wahrscheinlich. Zumindest würde es sich ungerecht anfühlen, wenn der Tabellenführer der vorzeitig abgebrochenen Spielzeit in der Regionalliga-Nordrhein kein Aufstiegsrecht erhalten würde. Der Verein sieht sich gerüstet für die große Herausforderung. Zuletzt verlängerte auch das Trainerteam um Fabrice Voigt sein Engagement beim Klub aus Leverkusen.