Fußball : Ein Edeltechniker für den TSV Wachtendonk-Wankum

Ein Mittefeldspieler mit Drang zum gegnerischen Tor: El Houcine Bougjdi – hier im Trikot des KFC Uerdingen – wechselt nach Wachtendonk. Foto: Thomas Lammertz

Wachtendonk El Houcine Bougjdi, der auch schon für den KFC Uerdingen gespielt hat, wechselt vom Landesligisten TuS Fichte Lintfort zum Bezirksliga-Spitzenreiter.

Mitten in der Corona-Zwangspause hat der TSV Wachtendonk-Wankum, der mit 15 Punkten Vorsprung die Tabelle in der Fußball-Bezirksliga, Gruppe vier, anführt, einen dicken Fisch an Land gezogen.

Vom Landesligisten TuS Fichte Lintfort kommt der offensive Mittelfeldspieler El Houcine Bougjdi in den Sportpark Laerheide. Der Neuzugang befindet sich mit seinen 34 Jahren zwar schon im fortgeschrittenen Fußballer-Alter, doch für Peter Streutgens, der den Wechsel in dieser Woche perfekt gemacht hat, ist das überhaupt kein Problem.

„Zum einen ist ,Boogie’ topfit. Zum anderen muss in einer Mannschaft immer die Mischung zwischen Jung und Alt stimmen. Mit Markus Müller und Maik Noldes soll er in Zukunft unsere jungen Spieler an die Hand nehmen“, sagt der Sportliche Leiter des TSV Wachtendonk-Wankum.

El Houcine Bougjdi eilt der gute Ruf des Edeltechnikers mit ausgeprägten Spielmacher-Qualitäten voraus. Der Linksfuß, der in seinen bisherigen Stationen immer wieder auch seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt hat, erlebte seine sportliche Blütezeit in den Jahren 2012 bis 2015 im Trikot des damaligen Regionalligisten KFC Uerdingen. El Houcine Bougjdi stammt aus der Jugend des VfB Homberg und hatte vor seinem Engagement bei Fichte Lintfort den SV Scherpenberg in die Landesliga geführt.

Zuvor hatte der TSV Wachtendonk-Wankum in Torhüter Job ten Barge vom Bezirksliga-Rivalen Viktoria Goch und dem Außenstürmer Atila Sultan Ercan vom niederländischen Club Achilles Groesbeek bereits zwei Neuzugänge für die kommende Spielzeit präsentiert. „Da die meisten unserer Spieler bereits ihre Zusage für die neue Saison gegeben haben, sind die Planungen weitgehend abgeschlossen“, sagt Streutgens.