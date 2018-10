Die Handballer des Leichlinger TV feiern ungefährdeten Sieg

Der 37:23-Sieg beim Team Handball Lippe II verdeutlicht laut Trainer Lars Hepp die positive Entwicklung seiner Mannschaft.

LEICHLINGEN Eine Achterbahnfahrt war das das jüngste Auswärtsspiel der Drittliga-Handballer des Leichlinger TV nicht. Dafür aber die Feierlichkeiten nach dem klaren 37:23 (20:11)-Sieg beim Team Handball Lippe II am Freitagabend – und das im wahrsten Sinne: Denn die Spieler des Tabellenzweiten saßen nach der Partie in Ostwestfalen tatsächlich in einer Achterbahn und feierten bei einer wilden Fahrt ihren siebten Sieg im achten Ligaspiel. Die Kirmes unmittelbar vor der Halle der Bundesliga-Reserve aus Lemgo kam wie gerufen.