Handballerinnen des TSV Bayer spielen Unentschieden

Leverkusen Bis zur letzten Sekunde blieb das Duell gegen den nach wie vor ungeschlagenen Tabellennachbarn Göppingen spannend.

„Am Ende müssen wir uns sogar glücklich schätzen, dass es noch zum Unentschieden gereicht hat“, betonte er. Damit spielte er keineswegs nur auf die wertvolle Parade im letzten Göppinger Angriff an, sondern auf mehrere Szenen, in denen die Chancen für einen Punktgewinn seiner Schützlinge bereits arg geschrumpft schienen. Etwa bei zwei Spielerinnen weniger (bei eigener 20:18-Führung) oder nach dem verworfenen Siebenmeter von Nationalspielerin Jennifer Rode anderthalb Minuten vor dem Ende (bei 25:26-Rückstand).

Doch so fehlerhaft und ab und zu auch ein wenig fahrig die Leverkusenerinnen den Ball mitunter auch her schenkten – mit viel Teamgeist und einem unbändigen Willen kämpften sie sich stets zurück in die Partie. So auch, als sie im Kollektiv die 5:7-Unterzahl ohne Gegentor überstanden, oder als Rode sich nach dem Fehlwurf den Ball zurück eroberte und den Angriff schließlich rund 30 Sekunden vor Spielende zum wertvollen 26:26 vollstreckte.