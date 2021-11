Handball-Landesliga : Sieg und Niederlage für TV Issum

Issum Handball-Landesliga: Während die Männer als einziges Team noch ungeschlagen sind, haben die Frauen nach langer Wettkampf-Pause erstmals das Nachsehen.

„Wir haben von Anfang an viel zu viele Chancen ausgelassen, um uns entscheidend absetzen zu können. Am Ende hatten wir ganz einfach auch das nötige Glück auf unserer Seite“, sagte Cesa. Zwischendurch lag der favorisierte Gast immer mal wieder mit bis zu drei Toren Vorsprung in Führung. Doch der Gegner gab sich zu keinem Zeitpunkt geschlagen und kämpfte sich jeweils wieder heran. So stand das Duell in der 55. Minute beim Stand von 23:23 immer noch auf des Messers Schneide. Dann stellte Marvin Hartges mit zwei verwandelten Siebenmetern die Weichen auf Auswärtssieg, ehe Lars Lippkow zum 26:23-Endstand traf.