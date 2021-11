Handball : TB Wülfrath verliert das Gipfeltreffen gegen TuS Lintorf

Die Wülfrather Handballer halten nur eine Halbzeit gegen den TuS Lintorf mit. Die Gäste übernehmen mit dem Sieg die Tabellenführung.

Dabei lief es zunächst gut für den bisherigen Spitzenreiter. Zwar führte Lintorf mit 2:1 (7.) und 3:2 (10.), doch nach dem Ausgleich zum 3:3 (11.) durch Timo Schmitz fanden die Wülfrather immer besser ins Spiel. Hendrik Hanisch brachte den TBW erstmals mit 4:3 (12.) in Front, dann erhöhte Connor Nitzschmann (2) auf 6:4 (16.), Julian Kunath legte das 7:4 (17.) nach. In der Folge zogen die Hausherren auf 10:5 (20.) davon. Mit einer Auszeit unterbrach TuS-Trainer Felix Linden den Wülfrather Spielfluss. Die Lintorfer verkürzten bis auf 8:10 – und waren zurück im Spiel. Zwei Minuten vor der Pause glichen die Gäste zum 12:12 (28.) aus und gingen dann mit 14:12 (30.) in Führung. Per Siebenmeter verkürzte Julian Kunath 15 Sekunden vor dem Ende der ersten Halbzeit noch auf 13:14.