Basketball in der Region : Giants-Reserve verpasst den Sprung

Rhein-Wupper So haben sich die Basketballer des TSV Bayer 04 Leverkusen II, des Leichlinger TV und die des SC Fast-Break Leverkusen am Wochenende präsentiert. Ein Überblick.

Mit einem Sieg bei BBA Hagen hätten die Basketballer des TSV Bayer 04 II in der Tabelle der 1. Regionaliga einige Plätze gutmachen können, doch die Mannschaft von Trainer Karsten Schul unterlag deutlich. Bereits am Freitagabend setzte es für das junge Team ein 70:79 (43:47). Nach knappem Pausenrückstand mussten die Gäste im dritten Viertel abreißen lassen und betrieben nach dem 55:66 in den letzten Minuten nur noch Schadensbegrenzung.

Nach dem überzeugenden 80:74-Auftaktsieg gegen die Rote Erde Baskets Schwelm haben die Basketballer des Leichlinger TV in der 2. Regionalliga indes eine deutliche 43:62 (27:23)-Niederlage bei der SG Sechtem kassiert. Die Mannschaft von Trainer Björn Jakob hielt eine Halbzeit gut mit, doch nach dem Seitenwechsel funktionierte beim LTV nur noch wenig. „Man merkt einfach, dass uns die Kraft fehlt. Das sind definitiv die aktuell schweren Trainingsbedingungen, denn wir können ja nach wie vor nicht in einer normalen Halle trainieren“, betonte Jakob. Zudem müsse sich sein Team auch in einer normalen Partie wesentlich mehr bewegen als beim Training, so dass der Substanzverlust auch erklärbar sei, betonte der enttäuschte Coach. Philipp Johannes mit 13 und Jonas Schröder mit elf Punkten avancierten zu den auffälligsten LTV-Werfern. Am kommenden Samstag (19.45 Uhr, FB-Dome) empfangen die Leichlinger die Zweitvertretung der Giants Düsseldorf in der Ausweichhalle in Leverkusen-Steinbüchel. Das Team aus der Landeshauptstadt belegt derzeit den letzten Platz.