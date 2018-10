Aufsteiger Fast-Break Leverkusen reist zum Aufstiegsfavoriten Herford

Leverkusen Trainer Thomas Pimperl hofft, aus der Unruhe beim Aufstiegskandidaten Kapital schlagen zu können.

Basketball, 1. Regionalliga: BBG Herford – SC Fast Break Leverkusen. Vor ihrer bislang schwersten Aufgabe in der Liga stehen die Fast-Break-Basketballer, die am am Samstag Abend (19.30 Uhr) beim Spitzenteam in Herford zu Gast sind. „Das ist einer der Aufstiegskandidaten. Nach zwei Siegen und einer Niederlage stehen sie allerdings unter Druck. Erschwerend kommt hinzu, dass sie unter der Woche ihren Trainer entlassen haben“, berichtet Fast-Break-Coach Thomas Pimperl von der Unruhe bei den Ostwestfalen.

Die Leverkusener gehen einmal mehr in ihrer besten Besetzung an den Start. Im Moment sind die Bedingungen zur Vorbereitung allerdings suboptimal, weil das Team in der Werner-Heisenberg-Halle nicht trainieren kann. „Das ist ein Grund, warum es uns im Moment ein wenig am Feinschliff fehlt. Dennoch können wir im Großen und Ganzen mit den ersten Auftritten in dieser Saison zufrieden sein“, sagt der Übungsleiter.