Umleitungen in Rheindorf : Solinger Straße ab diesem Montag gesperrt

Die Baustelle Solinger Straße geht in die nächste Runde: An diesem Montag, 16. Mai, wird die Hauptverkehrsachse zwischen S-Bahnstation Rheindorf und Pescher Busch für vier Wochen gesperrt. Die Zufahrt zur S-Bahnstation ist nur über Rheindorf möglich. Fußgänger und Radfahrer werden über die Straße „Am Hauweg“ geleitet. Für motorisierte Verkehrsteilnehmer ist die Umleitung beschildert. In der abschließenden dritten Bauphase wird die L291 voraussichtlich ab Mitte Juni zwischen Einmündung Am Hauweg und der Verbindung zur Raoul-Wallenberg-Straße gesperrt.

Krefft weiter: „Mit wem sollte jetzt geschimpft werden? Mit der Stadt? Mit Straßen NRW? Mit den Landtagsabgeordneten? Mit der Verkehrsministerin NRW?“ Der ADFC-Chef kündigt an, auch in der neuen Legislaturperiode „den Finger in die Wunde zu legen“ und den Bau eines „nach Normung in der ERA – Empfehlungen für Radverkehrsanlagen – angemessenen Geh- und Radwegs“ einzufordern. Der ADFC moniert seit längerem Zustand und Breite des einseitigen Zwei-Richtungs-Radwegs an der Solinger Straße.