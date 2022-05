Feuerwehr im Großeinsatz : Explosion in Dachgeschosswohnung in Leverkusen-Opladen

Aktuell ist die Feuerwehr an der Augustastraße mit Löscharbeiten beschäftigt. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Am Freitagvormittag ist es zu einer Explosion in der Augustastraße in Leverkusen gekommen. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz und schickte eine Gefahreninformation über die Warn-App Nina raus. Verletzte soll es nach ersten Informationen nicht geben.

Warum es zu Explosion am Freitag gegen 10.30 Uhr an der Augustastraße in der Opladener Neustadt kam, ist noch völlig unklar. Fakt ist: Die Wucht der Detonation hat die straßenseitige Wand des Dachgeschosses auf die Straße rausgedrückt. Zur Zeit ist die Berufsfeuerwehr Leverkusen mit den Löscharbeiten beschäftigt. Nach ersten Informationen ist offenbar niemand verletzt. In der betroffenen Wohnung soll sich niemand aufgehalten haben.

Die Feuerwehr setzte wenig später eine Gefahreninformation über die Warn-App Nina ab mit dem Hinweis, den Bereich Augustastraße weiträumig zu umfahren.

(LH)