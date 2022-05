Reallabor auf Wiesdorfer Marktplatz : Möbelrücken für attraktive Zukunft der City

Leverkusen-Wiesdorf Der Wiesdorfer Marktplatz ist bis Juli ein Freiluftlabor unter dem Motto „Platz da! für mehr Aufenthaltsqualität“. Pop-up-Möbel und Co. zeigen, wie das Areal aufgewertet werden kann. Bürger können sich online an der Stadtplanung beteiligen.

Goldfische im Teich mitten auf dem Marktplatz in Wiesdorf. Dazu Sitzmöbel, Pflanzkästen, 14 Stadtbäume und neue Flächen zum Abstellen von Fahrrädern: Seit kurzem sieht ein Teil der Fläche zwischen Dönhoffstraße und Fußgängerzone mit dem angrenzenden Parkplatz anders aus als gewohnt. Zwar existiert die rund 30 Quadratmeter große Wasserfläche nicht real, sondern wurde von Street-Art-Künstlerin Fredda Wouters gemalt. Dennoch hat das Arrangement einen ganz realen Hintergrund. Stadtplaner testen bis zum 8. Juli ein mögliches Zukunftsszenario, das zugleich eine Lösung für die Innenstadtentwicklung sein könnte. Mit den Bürgern will die Stadt später entscheiden, wie dieser zentrale Platz einmal aussehen soll. Der planerische Fachbegriff für diesen Versuch lautet „Reallabor“. Das bedeutet, unter realen Bedingungen wird Neues ausprobiert.

Zur Eröffnung am Samstag – dem „Tag der Städtebauförderung“ – verdeutlichte Oberbürgermeister Uwe Richrath: „Zuletzt hatten wir viel Ärger in diesem Bereich. Jetzt wollen wir das Thema anfassen und ein urbanes Quartier für alle Generationen neu kreieren.“

Die Testphase für das Projekt „Platz da! für mehr Aufenthaltsqualität“ dauert insgesamt zwei Monate. Bis zum 15. Juni präsentiert sich das Zentrum in Wiesdorf zunächst als klassischer Platz mit geometrischer Aufteilung und klaren Linien. Danach werden die Elemente zu einem „lebendigen Stadtplatz“ umgestaltet. Stefan Karl, Leiter des Fachbereichs Stadtplanung im Baudezernat, war in Vertretung für die erkrankte Dezernentin Andrea Deppe gekommen und erläuterte das Vorgehen: „In der Reallabor-Zeit jetzt beobachten wir, ob die Pop-up-Elemente von den Bürgern genutzt werden und ob sie in einem gepflegten Zustand bleiben.“ Am Schluss werden beide Varianten verglichen, um das Endergebnis analysieren zu können.