Fußball, Frauen-Bundesliga : Fußballerinnen wollen mehr sein als nur Statistinnen

Leverkusen Die Bundesliga-Frauen des Werksklubs müssen am Sonntag zum Abschluss beim VfL Wolfsburg ran und erleben dessen Meisterfeier aus nächster Nähe. Vorher wollen sie sich gegen den haushohen Favoriten bestmöglich verkaufen.

Hoher Besuch vom Deutschen Fußball-Bund hat sich für das letzte Saisonspiel der Bayer-Frauen angekündigt. Das hat allerdings wenig mit der Partie beim VfL Wolfsburg am Sonntag (14 Uhr) an sich zu tun, sondern vielmehr mit der anschließenden Übergabe der Meisterschale an die Gastgeberinnen. Damit sind die Leverkusenerinnen bereits zum dritten Mal in Serie Zaungast bei etwaigen Feiern des Gegners zum Ausklang. Bereits vor zwei Jahren waren sie Wolfsburgs Gegner zur Titelfeier und vergangene Spielzeit gelang dem SC Sand mit einem Heimsieg gegen Bayer auf den letzten Drücker der Klassenerhalt.