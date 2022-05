Richtfest mit Olaf Scholz bei Bayer im Chempark : Karrenweise Kanzlergetränke

Leverkusen Großes Projekt, hoher Besuch: Zum Richtfest der neuen Arzneimittelproduktionsanlage von Bayer – Kosten: 275 Mio. Euro – kam Bundeskanzler Olaf Scholz in den Chempark.

Der Mann kam – und verschwand wieder. Bundeskanzler Olaf Scholz ging am Freitagnachmittag beim Chempark-Besuch mit Bayer-Chef Werner Baumann zunächst in die Konzernzentrale. Eintrag ins goldene Buch des Unternehmens und Zukunftstalk mit Aufsichtsratschef Norbert Winkeljohann und Gesamtbetriebsratschefin Heike Hausfeld.

Derweil warteten die Gäste im und am Festzelt. Dort gab es Unterhaltung für alle Sinne – erst einen Imagefilm, dann Häppchen. Und die Getränke für den Kanzlerbesuch kamen – das passte zum Richtfest, zu dem Bayer eingeladen hatte – per Schubkarren. Wegen der Eiswürfelkühlung der Flaschen.

Kühl hatte Bayer im Vorfeld nicht bekannt gegeben, was die neue Feststoff-Arzneimittelanlage kostet. Nun ist‘s raus: 275 Mio. Euro steckt der Konzern in die „weltweit erste lernende Arzneimittelproduktion“, die mit 100 Mitarbeitern 2024 an den Start gehen wird. Das interessierte neben Scholz noch einen von der Kabinettsbank: den Bundesgesundheitsminister und Leverkusener Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach.