Schravelner Niersweg in Winnekendonk : ADFC kritisiert Entscheidung zur Fahrradstraße

Winnekendonk Dass die Politik den Schravelner Niersweg jetzt doch nicht umwidmen will, stößt bei Eckehard Lüdke auf Unverständnis. Er kritisiert auch die Landwirte.

An dieser Entscheidung übt Lüdke jetzt heftige Kritik. Er spricht angesichts der Beschwerden von Landwirten und Anwohnern gar von „Demagogie.“ „Als im vergangenen Jahr die Initiative entstand, den Niersweg, der als radtouristische Route zwischen Kevelaer und Winnekendonk ausgeschildert und gerne angenommen ist, zur Fahrradstraße zu machen, schien eine breite Unterstützung eigentlich vollkommen klar“, schreibt er in einer Mail an die Redaktion. An etlichen Stellen im Kreis Kleve würden sich vergleichbare Stellen finden, die bereits in dieser Weise gewidmet seien und selbstredend dem Anliegerverkehr sowie den Bedürfnissen der Landwirtschaft Rechnung tragen würden. „Aber was ist schon der Rest vom Landkreis gegen Kevelaer?“, fragt er ironisch. Von Beginn an sei der Antrag durch das Rathaus so behandelt worden, als gehe es darum, etwas „ganz Schlimmes“ von der Wallfahrtsstadt abzuwenden. Beginnend mit einer entsprechenden Stellungnahme der Verwaltung bis zu einem „Kompromissvorschlag“, der bei allen Fraktionen durchfiel.