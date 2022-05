Fußball, Landesliga : SV Schlebusch gibt gegen das Schlusslicht der Jugend eine Chance

Schlebuschs Angreifer Mustafa Uzun zieht mit Ball am Fuß das Tempo an. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Liste der Ausfälle beim SV Schlebusch wird länger. Trainer Marcel Müller greift gegen Germania Windeck auf Spieler aus der A-Jugend des Landesligisten zurück.

Fußball-Landesliga: SV Schlebusch – TSV Germania Windeck. Die Leistungen der Fußballer des SV Schlebusch haben sich zuletzt stabilisiert, der freie Fall nach dem Trainerwechsel in der Winterpause ist vorerst gestoppt. Der jüngste Auftritt beim Auswärtssieg in Spich gibt Hoffnung, dass der auch durch Personalprobleme verursachte Negativlauf abgefedert werden konnte. „Natürlich wollen wir den Rückenwind mitnehmen und uns die nächsten Punkte sichern. Wir werden aber nicht den Fehler machen, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen“, betont Coach Marcel Müller. Am Sonntag (15.15 Uhr) empfangen die Schlebuscher das abgeschlagene Schlusslicht aus Windeck.