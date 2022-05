Radfahren in Rheinberg : Drei ADFC-Etappen für die zweite Stadtradel-Woche

Der ADFC Rheinberg lädt in der zweiten Stadtradelwoche wieder zu drei attraktiven Touren ein. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Rheinberg Der Wettbewerb Stadtradeln läuft auf Hochtouren. Auch der ADFC Rheinberg tritt dabei wieder kräftig in die Pedale. Dabei gibt‘s für Mitreisende neben aller Anstrengung viel zu erleben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der ADFC in Rheinberg bietet auch in der zweiten Stadtradelwoche wieder drei attraktive Touren. Die erste führt am Sonntag, 15. Mai, zum Schluff, der Krefelder Dampfeisenbahn. Sie gehört zu den ältesten Privatbahnen in Deutschland und hat einst Krefeld mit Moers verbunden. Der ADFC fährt mit dem Rad zum Krefelder Nordbahnhof, steigt dort mit den Rädern in den Zug und fährt gemächlich unter dem Schnaufen der Lokomotive, das an das Laufen mit Schluffen (Pantoffeln) erinnert. Endstation ist der ehemalige Bahnhof Hülser Berg. Von dort aus geht es zurück nach Rheinberg. Eine Einkehr ist vorgesehen. Treffpunkt der Radler ist um 10 Uhr am Großen Markt in Rheinberg. Tourleiter ist Heinz Ulrich Schwan. Er ist mobil unter 0177 2856950 zu erreichen. Die Tourlänge beträgt 60 Kilometer.

Die zweite Tour zählt zu den schönsten Radrunden im Ruhrgebiet. Start ist am Mittwoch, 18. Mai, in Mülheim an der Ruhr. Vom Radschnellweg Ruhr (RS 1) aus geht‘s über den Gruga-Radweg zum Baldeneysee, am See entlang weiter bis Kettwig. Dort legen die Radler eine Pause ein. Weiter geht die Fahrt über den Leinpfad zum Ziel in Mülheim an der Ruhr. Die Anreise erfolgt mit dem Pkw. Der Tross trifft sich um 10 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in Rheinberg und fährt dann zum Start am Parkplatz Mintarder Straße 21 in Mülheim. Hier beginnt die Radtour. Tourleiter ist Hans-Gerd Schroers. Er ist mobil unter 01575 5911781 erreichbar. Für die Tour braucht‘s eine gute Kondition.

Bei der dritten Tour bleiben die Radler am Freitag, 20. Mai, in der Region. Ziel ist das Geldmuseum im Inseldorf Wardt, umgeben von Obstwiesen und grasenden Kühen. Start der Tour ist um 11 Uhr am Ossenberger Marktplatz. Gegen 13 Uhr will der Tross zur Führung im Geldmuseum sein. In der Prägewerkstatt kann sich jeder einen Xantener Denar schlagen. Nach dem Museumsbesuch geht‘s nach einer Stärkung zurück. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt. Es wird um Anmeldung über das ADFC-Portal oder telefonisch bei Tourleiter Andreas Spengler unter 0160 8966945 gebeten. Die Kosten für den Museumsbesuch belaufen sich auf zwölf Euro pro Person. Die Tourlänge beträgt rund 50 Kilometer.