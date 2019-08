Schulsanierung : Elf Millionen Euro Fördergeld nicht abgerufen?

Leverkusen Bei den Anträgen für Schulsanierungsgeld lässt sich die Stadt offenbar Zeit.

Bernhard Marewski hat bei einem Medienbericht aufgehorcht: Da hieß es, der Bund stelle Mittel für die Schulsanierung bereit, aber viele Kommunen in NRW riefen diese nicht ab. Darunter offenbar auch Leverkusen. Für die Stadt sollen demnach 11,1 Millionen Euro zur Verfügung stehen, von denen aber die Stadt bisher nichts angemeldet und abgerufen haben soll.

CDU-Schulpolitiker Marewski fragt bei der Verwaltung nach. „Der Bund hat im Jahre 2015 mit dem ,Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KlnvFG)’ Finanzmittel in Höhe von 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt“, schreibt Marewski an die Stadt. Die Landesregierung NRW führe zum KInvFG zwei Kapitel an: „Kapitel 1 – Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur, Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur; Antragszeitraum: 01.07.2015 bis 31.12.2020.“ Das zweite Kapitel umfasse Investitionen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender Schulen mit einem Antragszeitraum von Juli 2017 bis Ende Dezember 2022. Die Förderquote: bis zu 90 Prozent der förderfähigen Kosten.