Im Hafen des Chemparks in Leverkusen : Kran Kurt braucht die ruhige Hand von Andreas Heitmann

Leverkusen Andreas Heitmann löscht im Hafen des Chemparks Schiffsladungen – und hat dabei immer den Überblick. Wir haben ihn besucht.

Viel Zeit, um die Aussicht zu genießen, hat Andreas Heitmann allerdings nicht. Denn als Kranführer beim Logistikunternehmen Chemion ist er dafür verantwortlich, tonnenschwere Ladung von den Schiffen zu löschen und in LKW zu verladen. Diese wird dann auf die Firmen des Chemparks verteilt und weiterverarbeitet. Knapp 2000 Schiffe haben 2018 an der Kaimauer im Chempark angelegt, dabei wurden rund 2,2 Millionen Tonnen Material umgeladen.

Das Logistikunternehmen Chemion koordiniert den Transport über Schiffe, Bahn und Lkw an den drei Chemparkstandorten Leverkusen, Dormagen und Uerdingen. Im Chempark wird an 365 Tagen im Jahr gearbeitet, auch an Weihnachten oder Silvester steht die Produktion nicht still.

Schon der Aufstieg zu seinem Arbeitsplatz ist nichts für schwache Nerven. Über eine schmale Leiter steigt Heitmann an der Außenhülle von Kran Kurt 26 Meter in die Höhe, immer mit freiem Blick nach unten. Höhenangst wäre in diesem Fall ganz schlecht. Oben in der Fahrerkabine bedient er mit zwei Joysticks den Greifarm von Kurt und dirigiert mit ruhigen Bewegungen. Immer leicht vornübergebeugt, damit er alles genau im Blick hat, was sich auf dem Schiff und an der Kaimauer abspielt.