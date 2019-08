Amtsgericht : Gedrängelt und gebremst – Autofahrer vor Gericht

Leverkusen Enges Auffahren und plötzliches Abbremsen ist gerade bei hohen Geschwindigkeiten auf Autobahnen gefährlich – viele Autofahrer ärgern sich täglich darüber. Jetzt hatte eine solche Drängelei ein gerichtliches Nachspiel.

Doch was genau am 6. August 2018 auf der Autobahn 1 nah dem Leverkusener Kreuz geschah, dazu gab es unterschiedliche Versionen.

Nach Aussage der Klägerin, die am Donnerstag nicht anwesend war, hat sie der Angeklagte an dem Tag durch drängendes Fahrverhalten gefährdet. So steht es in der Anklageschrift. Um 16.15 Uhr sei der Autofahrer auf der A1 sehr nah aufgefahren. Die Frau empfand dies als Drängen. Beide Autos befanden sich zu dem Zeitpunkt auf der linken Fahrspur. Nach Angaben der Klägern sei sie bei nächstmöglichen Gelegenheit auf die mittlere Fahrspur gewechselt, um die Fahrzeuge hinter ihr vorbei fahren zu lassen. Nachdem der Angeklagte sie auf der linken Spur überholt habe, sei er knapp vor ihr wieder auf die mittlere Spur eingeschert. Daraufhin habe er eine Voll-Bremsung vollzogen, die die Klägerin ebenfalls zu einem abrupten Bremsmanöver gezwungen habe. Die Frau empfindet das als absichtlichen Versuch, sie zu gefährden. Zum Glück ging das riskante Manöver auf der Autobahn glimpflich aus: Einen Zusammenstoß gab es nicht, verletzt wurde niemand.