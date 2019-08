Spendenaktion : Radeln für krebskranke Kinder

Die „Tour der Hoffnung“ in Leverkusen (vorne v.l.): Felix Magath, Henry Maske, Rainer Schwarz (Vorstandsvorsitzender der Sparkasse), Schirmherrin Petra Behle und OB Uwe Richrath. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die „Tour der Hoffnung“ macht Halt in Leverkusen und nimmt Spende entgegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sarah Neu

„Wenn Kinder lachen, geht für uns die Sonne auf.“ So schallte es am Freitagvormittag mehrstimmig über den Rathaus-Vorplatz. Etwa 200 Radfahrer trafen, gekleidet in der Farbe der Hoffnung, in der Leverkusener City ein und färbten diese eine Stunde lang grün. Unter den Radlern fanden sich auch viele bekannte Gesichter, wie der ehemalige Olympiasieger und Boxweltmeister Henry Maske.

Das Ziel Deutschlands größter, privat organisierter Benefiz-Radtour ist es, über 377 gefahrene Kilometer und vier Tage, Spenden für krebskranke Kinder zu sammeln. Etwa zwei Millionen Euro gehen dadurch jedes Jahr an Einrichtungen des Bundeslandes, welches die Radler bei ihrer Tour durchqueren. Die 3. Etappe der „Tour der Hoffnung“ führte am Freitag von Köln über Leverkusen und Leichlingen nach Solingen.

„Wir freuen uns sehr, dass sich die Prominenz für einen guten Zweck auf den Fahrradsessel schwingt und dieses Jahr auch bei uns in Leverkusen vorbei kommt“, sagte Oberbürgermeister Uwe Richrath. Bei ihrem Halt in der Farbenstadt überreichte Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Rainer Schwarz im Namen aller Sponsoren der Truppe einen Spendencheck in Höhe von 35.000 Euro. „Wir sind sehr stolz, dass wir als Stadt mit vereinten Kräften eine solch hohe Summe spenden können“, sagte Schwarz.

Auch der ehemalige Boxweltmeister Henry Maske, dessen Teilnahme die Spendeneinnahmen 2019 verdoppelt hat, freut sich über den Erfolg der Aktion in Leverkusen: „Ich bin nun schon fast 20 Jahre unternehmerisch in Leverkusen tätig. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie viel Leben in dieser pulsierenden Stadt steckt“.

Neben Sportlern, Politikern, Geschäftsführern und Ärzten sind auch engagierte Bürger Teil der Fahrrad­truppe. Einer von ihnen ist der Radsport-Begeisterte Hans-Joachim Werner. „Ich bin nun schon zum 24. Mal dabei, und mittlerweile ist diese Gemeinschaft zu einer Art Familie geworden. Die Aktion ist für mich nicht nach diesen vier Tage vorbei. Es ist ein Projekt, was einen das ganze Jahr begleitet“, berichtet der Teilnehmer.

Die familiäre Stimmung des Fahrradkorsos übertrug sich auch auf das Leverkusener Publikum, das gegen Ende des Besuchs gemeinsam mit Richrath und Schwarz zum Toursong singend die Arme hob.