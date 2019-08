Wienbachtal-Bad : Ex-Europameister macht fit für Triathlon

Leverkusen Im Wiembachtal-Bad trainieren Hobbyschwimmer bei Horst-Dieter Bias auf der 50-Meter-Bahn.

Entspannt zog Horst-Dieter Bias im großen Außenbecken des Frei- und Hallenbades Wiembachtal seine Bahnen. 2900 Meter war der Senior an diesem Tage bereits geschwommen. Eine Marke, für die er sich in jüngeren Jahren laut eigener Aussage geschämt hätte. Denn Bias war Triathlet, und trainierte viel und ausdauernd. Nun hilft er in Kooperation mit dem Sportpark Hobbytriathleten und -schwimmern, ihre Technik zu verbessern – kostenfrei.

Sechs Mal bereits konnten Männer und Frauen an ihrem Auftritt im Wasser feilen, Trainingsmethoden verinnerlichen und auf die Ratschläge des 67-Jährigen hören. Drei weitere Trainings stehen noch im Kalender. Der nächste Termin ist am 28. August. Zu zahlen ist nur der Eintritt für das Schwimmbad.

Bias bringt seine Schützlinge auf den richtigen Weg. Das Wichtigste sagt er, sei die Entspannung der Arme den kurzen Moment, in dem sie sich über Wasser befinden. Hinzu kommt die richtige Atemtechnik. Das sei für viele besonders schwer. „Das ist fürs Schwimmen das A und O“, betonte der ehemalige Triathlet, der in der Altersklasse 55 unter anderem viermal Europameister wurde. Die perfekten Trainingsbedingungen seien in Opladen noch nicht vorhanden. Die Leine, die den Nichtschwimmerbereich anzeigt, hänge zu tief. Außerdem gebe es keine große Uhr, mit deren Hilfe sich die Schwimmer im Becken orientieren könnten. „Das versuchen wir hier noch zu etablieren“, kündigte der 67-Jährige an.