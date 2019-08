16-jähriger Schüler : Chempark-Chef für einen Tag

Leverkusen Erik John (16) erlebt den Arbeitsalltag mit Feueralarm und Pressetermin.

Faulenzen in den Sommerferien? Auf Erik John, Schüler des Werner-Heisenberg-Gymnasiums, passt dieses Klischee am Mittwoch nicht. Er darf an diesem besonderen Tag hinter die Kulissen des Chemiekonzerns am Rhein schauen und Leiter Lars Friedrich für einen Tag die Arbeit abnehmen.