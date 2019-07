Wirtschaft in Krefeld : E-Scooter auf Chempark-Gelände verboten

Krefeld Für E-Scooter ist am Chempark-Werkstor Endstation: Das Unfallrisiko für Scooterfahrer und Fußgänger sei zu hoch.

„Wir unterstützen moderne Mobilitätskonzepte und viele unsere Unternehmen im Chempark arbeiten an Innovationen der Elektro-Technologien mit. Höchste Priorität hat jedoch die Sicherheit unserer 8.000 Mitarbeiter am Standort“, sagt Chempark-Leiter Lars Friedrich. „Wir haben in einer sehr konstruktiven Diskussion die Chancen und Nutzen von E-Scootern den Risiken gegenübergestellt und die klare gemeinsame Entscheidung gegen den Einsatz und Verkehr der Mini-Fahrzeuge getroffen“, fasst Chempark-Leiter Lars Friedrich die Ergebnisse der Chempark-Konferenz zusammen. „So viele Vorteile und so viel Spaß die kleinen Flitzer auch bringen – für uns steht die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Besucher klar im Vordergrund.“