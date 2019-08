Prozess vor dem Landgericht : Säulen an der Wohnungstür – der „Palast“ von Don Mikel

Leverkusen Im Prozess gegen den Leverkusener Junior-Clanchef gab es Einblicke in sein Privatleben.

(RP) Ein Mitarbeiter im Leverkusener Chempark hatte eine – vorübergehende – Bleibe gesucht; er wollte nicht länger die langen Anfahrten vom linken Niederrhein in Kauf nehmen. Über eine Maklerin hatte er die Wohnung in der zweiten Etage in Bürrig gefunden, ohne zu wissen, über wem er da wohnt. Nämlich direkt über dem Palast-ähnlichen Domizil von „Don Mikel“, dem Junior-Oberhaupt der stadtbekannten Großfamilie aus Leverkusen. Der hatte die beiden unteren Etagen in Beschlag genommen.