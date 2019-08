Das ist los am Wochenende : Spielspaß, Oldtimer und Bullenreiten

Leverkusen Das Wochenende hat in Leverkusen und Leichlingen wieder jede Menge zu bieten – vom Schützenfest bis zu altem Blech ist alles dabei.

(sn/cebu) An diesem Wochenende ist in Leverkusen wird viel los, es dürfte für alle Alterklassen etwas dabei sein. Zum Beispiel geht das Kinderfest „LevSpielt3“ am Sonntag, 18. August, in die vierte Runde. An den drei über die Stadt verteilten Standorten könnte das Spielangebot nicht bunter sein. Das Naturgut Ophoven, der Wildpark Reuschenberg und der Neuland-Park bieten von 11 bis 18 Uhr spannende Mitmach-Aktionen.