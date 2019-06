Chempark Dormagen : Currenta sucht jungen Feuerwehrchef für einen Tag

Dormagen Das Experiment hat schon vier Mal funktioniert, und so soll es auch in diesem Jahr wieder sein: Der Chempark-Betreiber Currenta bietet jungen Menschen die Möglichkeit, sich für einen Tag auf einer Chefposition auszuprobieren.

Diesmal räumt in Dormagen Oliver Krause, der Leiter der Werkfeuerwehr, kurzzeitig seinen Schreibtisch. In Leverkusen wird „Ersatz“ für den Chempark-Leiter gesucht, in Krefeld-Uerdingen für den Chef des im Chempark angesiedelten Kraftwerks.